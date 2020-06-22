2020-06-22T18:45:05+03:00
Общество

Более 200 человек отправятся в Азербайджан через границу РФ в Дагестане

Для этих людей организуют спецкоридор на российско-азербайджанской границе
Ася АСРЯН@asya1693
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Более 200 граждан Азербайджанской Республики вернутся 23 июня на родину через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане. Для этих людей организуют спецкоридор на российско-азербайджанской границе.

Сейчас в пункте временного размещения граждан Азербайджана и расположенном рядом временном лагере около села Куллар в Дербентском районе Дагестана отправки домой ждут около 600 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане.

Напомним, вечером 15 июня там в результате незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, пострадали семь силовиков. Также выяснилось, что злоумышленники повредили пять служебных автомобиля правоохранителей.

После беспорядков возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества. Об этом сообщили в СК Дагестана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил, что контакты двух стран продолжаются:

- Мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят расшить эту проблему, - прокомментировал Песков. Он также заявил, что президенты России и Азербайджана не проводили контактов по этой проблеме.

Дмитрий Песков напомнил, что «проблема возникла с самого начала режима самоизоляции».

Песков считает, что руководство Дагестана «много всего сделало для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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