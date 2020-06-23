2020-06-23T16:40:30+03:00
Общество

В Ставрополе 24 июня перекроют дороги

В этот день в краевом центре пройдет парад Победы
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Так, с 06:00 до 07:00 нельзя будет проехать по улицам Дзержинского, Морозова, Ломоносова, Маршала Жукова, Советской, Булкина.Так, с 06:00 до 07:00 нельзя будет проехать по улицам Дзержинского, Морозова, Ломоносова, Маршала Жукова, Советской, Булкина.Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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В центре Ставрополя 24 июня во время проведения парада Победы будет ограничено движение. Исключение — общественный транспорт. Так, с 06:00 до 07:00 ограничат ждут:

ул. Дзержинского на участке от ул. Л.Толстого до пр-т Октябрьской Революции, ул. М.Морозова на участке от улицы Л.Толстого до ул. Маршала Жукова, ул. Ломоносова на участке от ул. Мира до ул. Дзержинского, ул. Советской, ул. Булкина, пр-т Октябрьской Революции, ул. Артема на участке от ул. Мира до ул. Дзержинского, пр-т К. Маркса на участке от ул. Голенева до пр-т Октябрьской Революции, ул. Р.Люксембург на участке от ул. Дзержинского до пр-т К. Маркса, ул. Кавалерийской на участке от ул. Дачной до ул. Дзержинского, ул. Пушкина на участке от ул. Дзержинского до ул. Ленина, ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до ул. Р. Люксембург, ул. Ставропольской на участке от ул. Суворова до ул. Подгорной.

С 06:00 до 23:00 ограничат движение по улицам Ленина, Пушкина и проспекту Карла Маркса.

с 10:00 до 12:00 будет перекрыт проспект Карла Маркса на участке от Октябрьской Революции до ул. Гражданской

18:00 до 00:00 проезд закроют по Российскому проспекту на участке от улицы Юго-Западный обход до Тухачевского.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в юго-западной части сегодня вечером, 23 июня, временно ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с праздником в честь открытия сезона фонтанов. Об этом информирует пресс-служба отдела ГИБДД краевой столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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