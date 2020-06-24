В Ставрополе закончился парад Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:22:50+03:00

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В Ставрополе завершился парад Победы. Шествие началось в 10 часов и завершилось к 11. Прямую трансляцию вы могли посмотреть на сайте kp.ru.

Как пройдёт парад Победы в Ставрополе 24 июня 2020 года 00:00 00:00

По открытым данным, в параде участвовало около 1,7 тысяч человек. Это военнослужащие Южного военного округа, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища. Были также и воспитанники Юнармии.

Шествие военнослужащих, кадет и юноармейцев. Фото: скриншот

Техника на площади Ленина. Фото: скриншот

Вертолеты над Ставрополем.Видео: Андрей Зобов

При организации мероприятия были учтены все меры эпидемиологической безопасности. Так, зрителям выдавали защитные маски, а почетных гостей - ветеранов - рассадили на несколько метров. Вместе сидеть могли только близкие родственники.

По Ставрополю прошли танки. Фото: скриншот

Танки готовы к старту. Ставрополь.Видео: соцсети

Интересный факт. По подсчетам ЮВО, каждый участник парада в ходе всех репетиций прошел около 50 километров.

Знамя Победы. Фото: скриншот

После окончания парада в Ставрополе запланированы еще много мероприятий. Каких и где - узнаете в статье "КП - Северный Кавказ" по ссылке.

ПАРАД НА КАВКАЗЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU