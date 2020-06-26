2020-06-26T18:43:01+03:00
Общество

Покойному мэру Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина Ставрополя

Более 30 лет он отдал работе в органах местного самоуправления
Андрей ФАДЕЕВ
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Андрей Джатдоев скончался 30 апреля 2020 года на пороге собственного домаАндрей Джатдоев скончался 30 апреля 2020 года на пороге собственного домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Покойному мэру города Ставрополя Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Почивший в апреле градоначальник внес свой вклад во все сферы развития города. ЖКХ, градостроительство, соцзащита, молодежная политика. При нем Ставрополь взял первое место в конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение». И вошел в топ-20 российских городов по качеству жизни.

Напомним, Андрей Джатдоев скончался 30 апреля на пороге собственного дома из-за проблем с сердцем. 57-летний политик возглавлял краевую столицу на протяжении восьми лет. За неделю до безвременной кончины он дал интервью «КП - Северный Кавказ», которое, к несчастью, оказалось последним в его жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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