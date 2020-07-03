Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца
Владимир Путин созвонился с Хабибом Нурмагомедовым после сообщений о смерти его отца - Абдулманапа Нурмагомедова. Президент России выразил соболезнования бойцу, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Как только стало известно, что у Абдулманапа серьезные проблемы со здоровьем - к делу подключился Путин. Он пообещал помочь Хабибу спасти отца, но, к несчастью, сегодня прославленного тренера не стало.
Новость о смерти Нурмагомедова-старшего появилась 3 июля. Причиной кончины стал инсульт.
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