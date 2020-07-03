2020-07-03T18:46:44+03:00
Общество

Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца

Президент выразил соболезнования чемпиону UFC
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Владимир Путин созвонился с Хабибом Нурмагомедовым после сообщений о смерти его отца - Абдулманапа Нурмагомедова. Президент России выразил соболезнования бойцу, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Как только стало известно, что у Абдулманапа серьезные проблемы со здоровьем - к делу подключился Путин. Он пообещал помочь Хабибу спасти отца, но, к несчастью, сегодня прославленного тренера не стало.

Новость о смерти Нурмагомедова-старшего появилась 3 июля. Причиной кончины стал инсульт.

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Он мечтал встретить свою старость на берегу моря, трепетно передавая все свои знания и житейскую мудрость маленьким внукам. Но трогательной, романтической мечте Абдулманапа Нурмагомедова не суждено было сбыться — легендарный тренер скончался 3 июля. Ему было 57 лет (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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