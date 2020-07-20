В Ставрополе зафиксировали тысячного больного с COVID-19

20 Июль 2020 2020-07-20T11:12:45+03:00

Сейчас их в городе - 1034 человека

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В Ставрополе выявили тысячный случай заражения коронавирусом. Сейчас в городе известно о 1034 больных. Об этом свидетельствуют данные, размещенные краевым Роспотребнадзором.

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Из всех случаев 647 закончились выздоровлением, а 29 - смертью. "Активных" пациентов в Ставрополе - 358 человек, это первый результат, говорится в карте, составленной "КП - Северный Кавказ". Недолго рейтинг возглавлял Кисловодск, где сейчас 219 невылеченных больных.

Всего в Ставропольском крае зафиксировали 6990 случаев заболевания коронавирусом. 4481 пациент выздоровели, 130 зараженных, к несчастью, умерли.

- Тем временем мы так же продолжаем тестирование для выявления новых случаев заражения. С 15 июля проведено почти 17 тысяч тестов. Всем вновь выявленным больным оказывается медпомощь, - написал Владимир Владимиров в социальных сетях. Проведено 253 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU