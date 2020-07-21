На Ставрополье выберут министров здравоохранения и спорта

21 Июль 2020 2020-07-21T10:46:32+03:00

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На Ставрополье сегодня огласят имена новых министров здравоохранения и спорта. Источники в Правительстве края передают, что региональным министром здравоохранения станет Владимир Колесников, а министром спорта - Андрей Толбатов. Документы уже подписаны и ждут опубликования.

Отметим, что оба чиновника ранее были врио в своих ведомствах. Колесников встал на должность в конце июня. До него на посту был Юрий Литвинов, а до Литвинова - Виктор Мажаров.

Толбатова назначили врио министра спорта Ставрополья в начале июня. Раньше пост возглавлял Владимир Янушкин.

ИСТОЧНИК KP.RU