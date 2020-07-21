Кремль отреагировал на фото Кадырова с пулеметами

21 Июль 2020 2020-07-21T15:31:06+03:00

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Официальный Кремль не видит ничего криминального фотографиях Рамзана Кадырова с пулеметами в руках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистами пресс-секретарю задали вопрос, как в Кремле относятся к тому, что глава региона «позирует на фото с целым арсеналом оружия».

— В России есть законодательство, строго регламентирующее владение различными типами огнестрельного оружия. И если человек соблюдает нормы закона, если оружие зарегистрировано в соответствии с требуемой процедурой, то никаких проблем с этим нет, — ответил Песков.

ya_pomoshnik_kra_95 Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!

При этом пресс-секретарь президента отметил, что личность человека, который фотографируется с официально зарегистрированным оружием не играет никакой роли: «будь это президент, губернатор или рядовой гражданин».

Напомним, снимок с пулеметами наперевес глава Чечни опубликовал в ответ на новость о внесении в «черный список» его самого, супруги и дочерей. Кадырова жутко разозлило, что вместе с ним пострадали родственники — такое решение Госдепа он назвал «откровенной мерзостью и низостью».

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ИСТОЧНИК KP.RU