2020-07-22T20:19:00+03:00
Происшествия

В Ингушетии задержали председателя контрольно-счетной палаты и его брата

Мустафа и Курейш Белхороевы - родные братья арестованного депутата Якуба Белхороева
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В Ингушетии силовики задержали председателя контрольно-счетной палаты Мустафу Белхороева и его брата, директора аграрного техникума Курейша Белхороева.

Оба приходятся родными братьями задержанному по делу о хищении 19 млн рублей из республиканского фонда соцстрахования депутату Якубу Белхороеву. По предварительным данным, могут иметь отношение к организации террористического сообщества, как члены клана баталхаджинцев. Глава клана подозревается в причастности к убийству главы Центра "Э" МВД России по Ингушетии. Официального подтверждения пока нет.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала про обыски в доме председателя контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева в Назрани. В настоящий момент, по сообщению источника в правоохранительных органах, он этапирован в Москву на допрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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