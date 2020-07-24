2020-07-24T15:48:53+03:00
Происшествия

Московские силовики обыскивают коттедж ингушского депутата

Правоохранительные органы также проверяют дом водителя Якуба Белхороева
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Микаил Алиев. Фото: пресс-служба парламента РИМикаил Алиев. Фото: пресс-служба парламента РИ
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в коттедже депутата Народного собрания Республики Ингушетии и начальника "Управление Ингушмелиоводхоз" Микаила Алиева. На месте работают силовики из Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Обыски проходят на трех улицах Магаса и Назрановского района Ингушетии. Силовики проверяют дома племянника депутата Заура Албогачиева и водителя арестованного Якуба Белхороева - Беслана Тачиева. Все они состоят в баталхаджинской секте, членов которых взяли по делу об убийстве начальника Центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Фото с места обысков Фото: СОЦСЕТИ

Фото с места обысковФото: СОЦСЕТИ

Согласно информации источника агентства, обыски связаны с задержанием Якуба и Мустафы Белхороевых - братьев арестованного депутата и одних из лидеров "баталхаджинцев".

Официального подтверждения информации пока нет.

Якуба Белхороева арестовали по подозрению в хищении 19 миллионов рублей. Чиновник, будучи еще главой Фонда социального страхования республики, оформил на себя и своих родных инвалидность по подложным документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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