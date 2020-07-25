На Ставрополье за сутки зафиксировано 118 случаев коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T10:05:14+03:00

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За сутки на Ставрополье зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число активных зараженных продолжает расти. Два человека скончались от болезни. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По данным на утро 25 июля на Ставрополье 7569 человек заразились COVID-19. Суточный прирост — 118 человек. Число выздоровевших также существенно увеличивается. Однако оно пока уступает приросту — 100 жителей выписаны из больниц за сутки. Всего — 4937.

Печальные тенденции по числу летальных исходов также сохраняются. 142 человека погибли от вируса за все время, двое — за последние сутки.

Напомним, что на днях губернатор объяснил рост числа заболевших, назвав две главные причины. Кроме того, Владимир Владимиров рассказал, когда Ставрополье будет готово к вхождению во второй этап снятия ограничений и как могут работать кафе. Подробности читайте в публикациях «КП - Северный Кавказ».

ИСТОЧНИК KP.RU