На Ставрополье домашние питомцы стали чаще болеть из-за жары

28 Июль 2020 2020-07-28T12:39:15+03:00

Хозяев просят быть внимательными к состоянию своих животных

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На Ставрополье хозяева домашних животных стали чаще обращаться к ветеринарам «Ставропольской краевой станции по борьбе с болезнями животных». Питомцы болеют из-за жары, передают в краевом управлении ветеринарии.

Животные, как правило, теряют сознание из-за жары. У этого могут быть самые разные последствия: от расстройства желудочно-кишечного тракта и рвоте до отека головного мозга. Другая опасность для питомцев - это клещи.

Специалисты просят помочь своим четвероногим. Чтобы питомец не страдал, нужна вакцинация. Для этого можно обратиться в любую ветеринарную станцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU