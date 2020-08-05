На Ставрополье прогнозируют жару под 40 градусов

6 августа будет еще жарче — столбик термометра достигнет отметки +35. По данным синоптиков, день будет ясным и безветренным Фото: Иван МАКЕЕВ

Гости и жители Ставрополья в ближайшие дни снова столкнутся с жарой под 40 градусов. Например, 5 августа, синоптики прогнозируют до +32 градусов, ветер умеренный — 4−9 м/с. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и охране окружающей среды.

6 августа будет еще жарче — столбик термометра достигнет отметки +35. По данным синоптиков, день будет ясным и безветренным.

Такая же погода сохранится и 7 августа. В этот день прогнозируется жара до +37 градусов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе поставят кнопочных регулировщиков на опасных участках дорог.

90 «регулировщиков», полностью вышедших из строя или не отвечающих современных требованиям, заменили, в 2020 таких светофоров уже около 100.

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