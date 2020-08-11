Ставрополь может удостоиться звания «Город России 2020»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь может стать национальным символом 2020!. В разгаре общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города. В конкурсе могут поучаствовать административные центры всех регионов России.

Столица Ставрополья может стать достойными примером по уровню развития инфраструктуры, благоустройства, социального комфорта и красоты. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Каждый пользователь сети может оставить свой голос за город, достойный стать символом России. Сделать это можно на сайте https://город-россии.рф без регистрации. На ресурсе также можно найти информацию о городах-участниках, их истории, достопримечательностях, поделиться впечатлениями о тех, в которых побывали.

Голосовать можно не более раза в сутки. Данные о текущем результате голосования обновляются в режиме реального времени. Выбрать свой город можно до 30 декабря 2020 года до 15:00 по мск.

Напомним, что в Ставрополе жители Октябрьского района помогают обустраивать зону природных родников на улице Пригородной. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Уже реконструированы чаши родников, на пешеходных дорожках уложена плитка.

Так же краевой центр подал заявку на участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта. Так, на дорогах Ставрополя теперь могут появиться 40 новых троллейбусов.

Тем временем экологи провели плановый анализ состояния воздушной среды в Ставрополе. Как показали замеры, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.