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Три сотрудника школы полиции Ставрополя арестованы по делу о взятке

Еще двоих отправили под домашний арест, остальные ждут меры пресечения
Антон ШаповаловАнтон ШаповаловАнтонШаповалов
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На Ставрополье арестовали трех сотрудников Ставропольского филиала «Краснодарского университета МВД России». Еще двое работников под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.

- 14 августа 2020 года планируется рассмотрение Ессентукским городским судом ходатайств следователей ГСУ СК РФ по СКФО об избрании меры пресечения еще 6 сотрудникам факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала «Краснодарского университета МВД России», - сказано в сообщении.

Все эти люди - фигуранты уголовного дела о взяточничестве. Сотрудники брали с курсантов деньги за опуск к сессии, сдачу зачетов и экзаменов "без проведения фактического контроля их знаний". Злоумышленники заработали свыше двух миллионов рублей. Среди подозреваемых - 12 человек. В группировку вошли заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, семеро слушателей факультета и начальники четырех кафедр, передает пресс-служба СКР.

Ранее источники "КП - Северный Кавказ" рассказывали о 13 задержанных в школе полиции и назвал их имена. Среди них были пять начальников кафедр. Было проведено более 70 обысков, в ходе которых изъяты деньги, бриллианты, драгоценности и тетрадь с именами и суммами напротив, помеченными разными цветами.

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