В Ставрополе бывшего сенатора Вячеслава Дерева оставили под арестом

В Ставрополе краевой суд оставил бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева под стражей, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы защиты. Сенатора задержали на Ставрополье в октябре по делу о хищении денег из государственного бюджета, и Октябрьский районный суд города заключил его под стражу на основании возможного воспрепятствования производства. При том что уголовное дело завели еще в 2012 году. Следователи утверждают, что его фигуранты похитили больше 110 млн рублей, провернув аферу с незаконным возмещением НДС.

Всего их семеро вместе с Деревым: Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. А задержали его только в 2018 году в ауле Псыш, когда он был уже главой Адыге-Хабльского района КЧР. Через год отпустили, но дело не закрыли. И только 10 марта 2020 года стало известно, что расследование дела завершено.

Кстати, бывший сенатор Вячеслав Дерев проходит свидетелем по наслышанному делу другого сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Последнего задержали по обвинению в убийствах, организации ОПГ и хищениях.