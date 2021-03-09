Последние новости Ставропольского края на 9 марта 2021: где засветились элитные местные авто и что не так с логотипом Кисловодска

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 9 марта 2021 года в Ставропольском крае.

Опубликованы свежие данные по коронавирусу: 48170 заболевших, 44424 выздоровевших, 1122 умерших.

В Кисловодске выбрали новый логотип города, отражающий историю курорта, целебные источники, уникальную природу, архитектурные традиции, отдых, санаторное лечение и современные возможности. Но автора, 29-летнего Александра Ермакова, попросили кое-что убрать.

В Железноводске начали сбор книг для народной библиотеки. Она будет работать в режиме буккроссинга: любой желающий сможет оставить там книгу и взять себе одну из имеющихся на полках.

В Ставрополе до конца марта проработает выставка моделей боевой техники. В музее Великой Отечественной войны можно будет увидеть образцы ПО-2, Як-2, Т-34, ИС-2, а также бронетранспортеры, бронеавтомобили, истребители и подводные лодки.

Колонна из Rolls-Royce и Mercedes-Benz S-класса со ставропольскими номерами засветилась в Ростове-на-Дону.