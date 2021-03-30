Политологи оценили антикоррупционный тренд губернатора Ставрополья как верный

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Фото: Инстаграм

Политолог Олег Матвейчев изучил сложившуюся ситуацию в крае и заявил, что планомерные действия губернатора Владимира Владимирова адекватны по отношению к "коррупционному вызову". Это позволит укрепить позиции тех, кто не запятнал своего имени, и уберет мошенников из госструктур.

- Абсолютно верно, что Владимиров затеял такой большой аудит, ведь может оказаться, что там целая группа чиновников, которые друг друга покрывали. Обычная история, хоть и неприятная. Хорошо, что их выявляют. Плохо, если бы они и дальше работали. Что же касается самого губернатора, то я лично никакой угрозы для него не вижу, в том числе и кадровых последствий, - заявил политолог.

Также он отметил совершенно адекватные действия силовиков, которые расследуют дела взяточников. То, что Владимиров тесно работает со следствием является признаком их солидарности по вопросу коррупции.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала том, что думают другие политологи насчет антикоррупционного тренда на Ставрополье. Например, еще один эксперт отметил синхронность действий главы региона и силовиков.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

Причина отставки правительства Ставропольского края: начата антикоррупционная проверка

Задержание зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева стало причиной отставки регионального кабмина (далее).