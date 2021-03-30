Губернатор Ставрополья предвидел коррупционные скандалы еще в 2019 году

Антикоррупционные проверки в Ставропольском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам политолога Павла Данилина, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предвидел коррупционные скандалы в регионе и был к ним готов. Еще в 2019 году сразу после вступления на второй срок он заявлял, что будет работать в плотном взаимодействии с правоохранительными органами в таких вопросах.

- Судите сами: он вывел за штат, всех сделал врио и публично сказал, что будет аудит, значит, он о чем-то подобном знал. Это первое. Второе - это не первый случай подобного рода на Ставрополье, и это говорит как раз о том, что борьба с коррупцией ведется активно. Правоохранители пристально и четко наблюдают за происходящим. ФСБ работает очень активно, в МВД сменились руководители, - заявил Данилин.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" привела мнение еще одного политолога по вопросу антикоррупционного тренда в Ставропольском крае.

Недавно Владимиров отправил правительство в отставку из-за коррупционных скандалов. Сейчас все крупные чиновники проходят проверку надзорных ведомств.

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