На Ставрополье ужесточат контроль на дорогах после ДТП с пятью погибшими детьми

После смертельной аварии, произошедшей на Ставрополье 30 апреля, в регионе ужесточают контроль за перевозкой детей и не только. По итогам совещания в ГУ ГИБДД СК, пришли к тому, что уже в ближайшее время на Ставрополье пройдет серьезная проверка. В ней кроме инспекторов примут участие и сотрудники краевого Роспотребнадзора.

Кроме того, что проверят режим труда и сна водителей большегрузов и пассажирского транспорта, планируется привлечь волонтеров к пропаганде безопасного вождения. В школах дополнительно разъяснят правила дорожного движения и перевозки детям.

Усилится контроль в местах повышенной аварийности.

Напомним, 30 апреля в ДТП в районе поселка Ямки погибли пятеро детей. Легковушка, совершая обгон, по касательной врезалась в фуру, которая перевернулась на микроавтобус с детской баскетбольной командой.