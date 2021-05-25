В ЖК "Перспективный" в Ставрополе произошла массовая драка с более 10 людьми

На территории жилого комплекса Перспективный в Ставрополе группа молодых людей на машинах что-то не поделили и ввязались в массовую драку. В ней участвовали больше 10 человек. Нарушителей порядка на некоторое время остановил водитель проезжающего авто, посигналив. Но после они снова вступили в бой.

Местные жители вызвали полицию, дебоширов успокоили и провели профилактическую беседу. Сейчас все спокойно.

Фоном для драки стал ливень в юго-западной части Ставрополя, о котором предупреждало МЧС. Затопило несколько улиц, дворов и подвалов частных домов. Мэр города Иван Ульянченко уже прокомментировал ситуацию и успокоил горожан - дождь уже ушел.

Также редакция писала, что прямо по улицам города, в потоке воды, проплыли караси. Очевидец опубликовал видео неожиданного улова.