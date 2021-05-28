Автор песни "А горький вкус твоей любви" снимает новый клип в Ставрополе

Современный певец Султан Лагучев - автор известных песен "А горький вкус твоей любви", "Огнеопасная", "Хулиган" и т.д. Его хит до сих пор звучит чуть ли не из каждого автомобиля, маршрутки и в кафе. Стало известно, что певец снимает новый клип в Ставрополе.

По словам его клипмейкера, песня называется "Между нами война". Она рассказывает о непростых отношениях, в которые может попасть любой из нас. Также он отметил, что большая часть клипа будет проходить в закрытых помещениях, поэтому полюбоваться красотами Ставрополя едва ли удастся.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что недавно Лагучев также снял клин в Ставропольском крае на песню "Хулиган". За сутки он набрал более 500 тысяч просмотров. А клип "Горький вкус" собрал 14 миллионов просмотров.

О том, как хит повлиял на жизнь молодого артиста, читайте в материале редакции.