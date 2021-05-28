Первые три пляжа в селах Ставрополья получили разрешение на работу

На сегодняшний день разрешение на работу во время купального сезона получили только три пляжа Ставропольского края. Это "Лесное озеро" в селе Верхнерусском, пляж в селе Левокумском и детский пляж загородного лагеря "Золотой колосок" в хуторе Большевик. Конечно, список разрешенных мест купания будет увеличиваться.

В регионе 45 пляжей, каждый из которых нужно проверить. Этим и занимаются сотрудники МЧС и ПАСС края: они обеспечивают безопасность купающихся. Официально сезон открывается 1 июня, к этому времени расчистят 14 водоемов.

Хотя ставропольцы нарушили законодательство и открыли пляжный сезон раньше. Об этом писала "КП-Северный Кавказ".