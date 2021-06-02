Суд Ставрополя получил дело экс-мэра Георгиевска Максима Клетина о подделке диплома

Максим Клетин. Фото: администрация Георгиевска

Пресс-служба Ленинского суда Ставрополя сообщила, что судья получил материалы уголовного дела бывшего градоначальника Георгиевска Максима Клетина. Он обвиняется в преступлении по статье "использование заведомо поддельного иного официального документа, представляющего права" и "угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

По данным следствия, Клетин подделал документы о завершении университета. По "липовому" диплому его приняли на должность мэра Георгиевска. В 2017 году на конкурсе кандидатов он утверждал, что отучился на специальности "Металлургические машины и оборудование". Впрочем, он действительно учился в вузе, но его отчислили.

Что касается второго обвинения, то, по данным следствия, Клетин в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей любовницей угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение. Секс-скандал попал в федеральные теле-сюжеты, о которых подробно писала "КП-Северный Кавказ".

- Судебное заседание по данному уголовному проводится в закрытом режиме в соответствии с требованиями УПК РФ, поскольку обстоятельства инкриминируемых гр. К. преступлений, могут привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства и сведений, унижающих их честь и достоинство, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Сейчас идет разбирательство, после которого судья озвучит приговор.