Главу Цунтинского района Дагестана сняли с поста из-за миллионной взятки

4 июня 2021 года главу администрации Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова временно отстранили от должности. Он обвиняется в получении взятки в миллион рублей.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала про этот инцидент. Чиновника задержали 18 апреля этого года по подозрению в коррупции. По версии следствия, в марте-апреле 2021 года он потребовал от двух руководителей коммерческих фирм передать ему взятку в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. Его взяли с поличным при получении 980 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере", - сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Позже, 21 апреля суд арестовал Магомедова на 2 месяца, пока идет разбирательство. мера пресечения действует до 18 июня. Судья решит судьбу чиновника и станет ясно, вернется ли он на свой пост.

Напомним, 31 мая 2021 года экс-глава Дербентского района Магомед Джелилов получил 6 лет тюремного заключения в колонии общего режима за растрату 8,6 млн рублей.