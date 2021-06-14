Вторую операцию главе Кисловодска в Москве делать пока не будут

Глава Кисловодска Александр Курбаотов доставлен на лечение в центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Транспортировка Курбатова в Москву прошла успешно. В НИИ его привезли в ночь с 13 на 14 июня после того, как к его лечению присоединились московские специалисты.

На данный момент медики не собираются еще раз оперировать мэра Кисловодска. По мнению специалистов, в этом пока нет острой необходимости.

- Значительных ухудшений состояния здоровья нет. В НИИ им. Бурденко Александр Курбатов поступил после полуночи. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают, - сообщил сайту stav.kp.ru сообщил собственный информированный источник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о неудачном падении градоначальника с самоката. С серьезными травмами Курбатов был госпитализирован в кисловодскую больницу, где ему была сделана экстренная операция. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, после чего его ввели в искусственную кому.