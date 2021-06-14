Состояние Александра Курбатова после падения с самоката: последние новости о травме главы Кисловодска на 14 июня 2021

Глава Кисловодска доставлен в Москву. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Глава Кисловодска Александр Курбатов упал с самоката 12 июня. Последние новости о травме главы курортного города на 14 июня 2021 года:

Вечером 12 июня Курбатову была сделана операция. Вечером 13 июня главу Кисловодска в тяжелом состоянии транспортировали в Москву. Курбатов был введен в состояние искусственной комы.

Транспортировка прошла успешно. После полуночи глава Кисловодска был доставлен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

- Значительных ухудшений состояния здоровья нет. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают, - сообщил сайту stav.kp.ru собственный источник.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за жизнь главы Кисловодска борются специалисты Национального медцентра нейрохирургии им. Бурденко. Врачи Кисловодской городской до приезда столичных коллег смогли стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым.

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