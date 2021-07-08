Матвиенко поручила закончить благоустройство проспекта Ленина до декабря 2021 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Кисловодск в рамках рабочей поездки. Она осмотрела реконструирующиеся проспект Ленина и Северное озеро. По ее словам, тем работ нужно ускорить.

- На сегодняшний день пока по состоянию - 43% освоения, это плохо, потому что время летит очень быстро, - заявила Матвиенко.

Она поговорила с подрядчиком и спросила, что мешает ускорить работы. Со стороны премьер-министра была решена главная задача - выделение дополнительных средств. Поэтому совершенно необходимо закончить строительство до конца 2021 года.

Проспект Ленина в курортном Кисловодске станет аналогом Курортного бульвара. Здесь возведут фонтаны, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи, а также благоустроит сквер балерины Кшесинской.

Напомним, Матвиенко также обсудила вопрос реализации программы реабилитации постковидных пациентов. Здравницы Кавминвод могут стать главной базой для лечения.