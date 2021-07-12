Минздрав Ставрополья рассказал, сколько вакцины «Спутник V» осталось в крае

Минздраве Ставрополья подсчитали, сколько доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи осталось в регионе. По данным на 12 июля 2021 года, остаток по первому компоненту - 19935 доз, по второму - 159039 доз.

С начала прививочной кампании в Ставропольском крае было сделано более 733 тысяч прививок (первым компонентом около 436 тысяч, вторым - 297 тысяч).

Наличие вакцин «ЭпиВакКорона» (Новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора) и «КовиВак» (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова) уточняйте непосредственно в прививочном пункте, куда вы собираетесь обратиться. Полный список пунктов вакцинации смотрите по ссылке.

Актуальная информация по коронавирусу в Ставропольском крае опубликована на сайте stav.kp.ru.

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