Дорогу Грачевского округа, где в ДТП погибли дети, расширят до четырех полос

Пятеро детей погибли в ДТП. Фото: предоставлено очевидцем

В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что дорогу Грачевского округа расширят до четырех полос. Такое решение приняли после страшного ДТП, в котором погибло пятеро детей.

- Губернатор потребовал отчет о принимаемых мерах после резонансного ДТП с участием автобуса из Волгоградской области на территории Грачевского муниципального округа. Как доложил министр, на этом участке планируется расширить трассу до четырех полос с установкой дорожного ограждения. Соответствующие вопросы прорабатываются министерством с Росавтодором, - сказано в сообщении.

Напомним, 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае на микроавтобус с детьми упал КамАЗ. Водитель грузовой машины совершил маневр, чтобы уйти от столкновения с легковушкой, и КамАЗ занесло. Виновник аварии не пострадал, но дети погибли.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала о страшном инциденте.