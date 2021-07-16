На Ставрополье пожароопасная ситуация максимального уровня продлится до 22 июля

Синоптик Наталья Клименко во время совещания о ходе уборочной кампании в регионе заявила, что пожароопасная ситуация достигла своего максимума. Она продлится до 22 июля, а ждать дождей не приходится.

- В начале следующей недели сухая и жаркая погода накроет почти всю территорию края за исключением Предгорного округа. При этом температура будет расти с каждым днем и охватывать всё большее количество округов, - рассказала Клименко.

Также критической точки достиг уровень ультрафиолетового излучения, который может стать опасным для людей. Также сильно страдают поля: недавно 130 гектаров ячменя сгорели дотла по время уборки сельхозкультуры.

Ранее в Ставропольском крае горели пшеничные поля из-за ДТП. Машины столкнулись и вспыхнули, а дальше огонь перешел на ближайшие посевы.