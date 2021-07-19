На Ставрополье из-за отпусков растет число заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ растет на Ставрополье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусом. Причем среди заболевших стало больше молодых людей в возрасте 30 - 40 лет. В связи увеличением числа заболевших станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с симптомами Covid-19. Так, утром 19 июля на дежурство вышли 8 бригад, а еще месяц назад ежедневно на вызовы выезжали 5 бригад скорой помощи.

Работы врачам «скорой» добавляют также пациенты с обычной простудой. Сейчас в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.

- Рост заболеваемости ОРВИ связан с сезоном отпусков. Чаще всего люди приезжают с простудой после отдыха на побережье, - рассказал «КП-Северный Кавказ» главврач ставропольской скорой помощи Антон Фарсиянц.

Ковид-бриагада скорой помощи выезжает к пациентам, сообщившим о повышенной температуре тела даже при отсутствии других симптомов коронавируса. Уже на месте выясняется, что человек простужен и показания к госпитализации отсутствуют.

Тем временем, специалисты Роспотребнадзора края напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний с наступлением эпидсезона гриппа и ОРВИ. Так, жителям региона советуют не переохлаждаться, соблюдать принципы рационального и полноценного питания, воздерживаться от алкоголя и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения края, а при температуре вызывать врача на дом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в больницах Ставрополя стало меньше кислородозависимых пациентов и значительно увеличилась «оборотность». О том, как изменился коронавирус во время третьей волны пандемии «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.