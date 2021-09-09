На Ставрополье к 9 сентября выявили районы, где больше всего заболевших коронавирусом

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 358 человек. Число зараженных в крае достигло 78434.

Победить болезнь смогли 210 человек за вчерашний день. К сожалению, за сутки скончались 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Больше всех зараженных коронавирусом оказалось в Ставрополе.

Там за сутки диагноз подтвердился у 68 человек. В красногвардейском районе – 23, в Апанасенковском – 20, в Георгиевском округе – 19, столько же (19) – в Ипатовском округе. В Буденновском районе за сутки диагноз подтвердился у 7 жителей, столько же (17) в Ессентуках.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе у одного из учеников 3 класса гимназии №12 подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.

По этой причине весь класс с 8 по 17 сентября 2021 года отправили на дистанционное обучение. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник.

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