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Общество15 сентября 2021 12:46

В Минздраве сообщили о состоянии здоровья эвакуированных из детсада в Минводах малышей

На территории детсада организован забор проб воздуха, устанавливаются причины инцидента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Аварийная служба газа провела обследование здания, угарный газ не обнаружен

Аварийная служба газа провела обследование здания, угарный газ не обнаружен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики осмотрели всех воспитанников детского сада в Минеральных водах, где накануне эвакуировали более 70 человек. Все дети на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Воспитанники детского дома в порядке и находятся дома.

Напомним, что инцидент произошел днем 14 сентября в ставропольском городе Минеральные Воды. Там в детском садике «Звездочка» у малышей, а также у взрослых сотрудников появилось удушливое состояние и кашель.

- Сотрудников и воспитанников учреждения пришлось вывести на открытую площадку после того, как у троих взрослых, находившихся в одном и том же помещении, возникли приступы кашля и першение в горле, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

По словам Владимира Владимирова, администрация садика приняла такое решение, чтобы защитить от возможной угрозы малышей. При этом ни у детей, ни у других сотрудников садика симптомы больше не проявились.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ЧП.

- В ходе проверки надзорного ведомства будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора края Александра Лоренца, - сказано в сообщении.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Ставрополью сообщает, что на территории детсада организован забор проб воздуха, устанавливаются причины инцидента. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», аварийная служба газа провела обследование здания, угарный газ не обнаружен.