30 из 148 прибывших на Ставрополье беженцев ЛДНР обратились к медикам за помощью

30 беженцев из ЛДНР, которые прибыли в Ставропольский край, обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Всего региональные власти разместили 148 человек, оснастив их предметами первой необходимости. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время совещания в правительстве.

По словам Владимирова, уже решается вопрос трудоустройства беженцев, а также обучение их детей в школах и детских садах.

- Мы должны помочь людям, устроить детей в школы и детские сады. Также необходимо оказать помощь беженцам с трудоустройством и лечением - 30 человек обратились за медицинской помощью. Прошу оказывать людям всестороннюю поддержку, - заявил губернатор.

Напомним, Ставропольский край уже собрал и отправил 70 тонн гуманитарного груза в ЛДНР. Машины сначала прибыли в Ростовскую область, а оттуда - через границу. Массовая эвакуация населения прекратилась, теперь все внимание власти направили на обеспечение беженцев.