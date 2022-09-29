Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 12:39

Ставропольские участники специальной военной операции получат дополнительную поддержку

Добровольцам и мобилизованным за ранения и смерть будут платить наравне с контрактниками
Данил Юрков

Сегодня, 29 сентября, на заседании думы Ставропольского края были внесены изменения в региональный закон «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей». Теперь добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации за ранения будут получать столько же, сколько служащие по контракту. Если доброволец или призванный погибнет, его семья получит дополнительную краевую выплату.

— Наш край первым принял подобный законопроект, предусмотрев выплаты из регионального бюджета и максимальный спектр региональных выплат для военнослужащих, – сказала министр труда и социальной защиты населения Елена Мамонтова.

Также напомним, что от Ставрополья на специальную военную операцию выезжают мобилизованные из всех округов. Сперва бойцы из Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска и других округов отправятся на военные полигоны, где их обучат, а после солдаты отправятся на Украину. При этом ставропольские власти обещали доэкипировать земляков на 120 млн рублей.