В Ставрополе из-за гриппа не отменяют детские новогодние праздники

Из-за гриппа в Ставрополе не отменят ни один школьный или детсадовский новогодний праздник, все мероприятия пройдут по плану. Об этом заявили в городской мэрии после того, как в соцсетях разгулялась информация о возможной отмене празднования для школьников и детсадовцев.

Администрация опровергла разошедшиеся слухи – все праздники будут. Тем более что даже массовые мероприятия продолжают набирать людей. В выходные в Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня, а с 15 декабря откроются круглосуточные елочные базары, где могут собраться много людей.

Тем временем ожидается, что волна гриппа накроет Ставрополье в преддверии Нового года. На данный момент в регионе активно циркулирует свиной грипп H1N1. Людям советуют прививаться от вируса, чтобы спокойно отпраздновать новый год.