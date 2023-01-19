В Кисловодске 19 января проводят проверки школ после сообщения о минировании

Сегодня, 19 января, в Кисловодске на Ставрополье уже шестой раз за последние две недели эвакуируют школы и проводят проверки после сообщения о минировании, которое поступило на электронные почты учреждений. Специалисты, как сообщил глава города-курорта, уже работают на месте.

— Письма о возможной угрозе поступили утром 19 января на электронную почту учебных учреждений. Полиция, МЧС и другие специалисты уже работают на местах. Здания обследуют кинологи с собаками, – написал мэр Кисловодска в социальных сетях.

Эвакуации в Кисловодске начались с сообщения о минировании банкоматов на входе в центральный рынок, а после 11, 12, 13, 16 и 18 января поступали угрозы от неизвестных злоумышленников. Все угрозы оказались ложными.

Также сегодня в Ставрополе на улице Комсомольской, 60 после сообщения о минировании здания эвакуировали 200 человек. Службы провели проверку здания и убедились в безопасности. Угроза оказалась ложной.