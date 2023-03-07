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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:15

На улице Кавалерийской в Ставрополе обрушилась часть подпорной стены

К месту происшествия вызвали коммунальщиков
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ставрополе накануне вечером обрушилась еще одна стена в центре города. На этот раз пострадала часть подпорной стены на улице Кавалерийской. Об этом горожане пожаловались в социальных сетях, предполагая, почему произошло обрушение.

Пользователи социальных сетей связывали дождь со снегом, при таянии которых, по мнению горожан, и «поползла» стена. Другие пользователи рассказывают, где еще прошли оползни. Некоторые пользователи также вспомнили землетрясения в Турции и предположили, что сейсмическая активность. Ранее «КП-Ставрополь» писали, возможно ли землетрясение на Ставрополье.

В администрации Ставрополя рассказали, что специалисты выедут на место утром, то есть сегодня. Коммунальщики огородят аварийный участок и уберут часть обломков. После этого начнутся разбирательства, в которых выяснят причины обвала стены.

Также напомним, что ранее в Ставрополе обвалилась часть Крепостной стены на проспекте Карла Маркса. В администрации заявили, что объект отремонтируют, а отвалившиеся части будут использовать в ремонте.