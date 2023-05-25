Грозовые дожди с градом и шквальный ветер до 23 м/с ожидается на Ставрополье

Грозовые дожди и град ожидаются на Ставрополье в конце рабочей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды на конец рабочей недели и первый выходной на Ставрополье. В регионе ожидаются грозовые дожди, град и шквальный ветер 20-23 м/с. В четверг, 25 мая, при температуре до +30 градусов ожидается непогода, в том числе в краевой столице пройдет кратковременный дождь и засверкают грозы. Непогода продержится как минимум до воскресенья, после чего может улучшиться.

В пятницу, 26 мая, на Ставрополье температура воздуха ночью будет +15-20 градусов, в краевой столице – +14-16 градусов. Днем станет теплее – +23-28 градусов в регионе и +23-25 градусов в Ставрополе, однако дожди и грозы не дадут насладиться теплом. Грозовые дожди местами ожидаются с градом.

В субботу, 27 мая, в регионе незначительно похолодает до +13 градусов. Днем температура будет аналогичной пятничной. Грозы и дожди все еще будут идти на Ставрополье.

После того, как за одну ночь в Ставрополе выпало 135% от месячной нормы осадков, 99 миллиметров, «апокалипсис» может случиться вновь. Штормовое предупреждение все еще действует на территории региона.