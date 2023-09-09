Праздничный салют в День города 9 сентября решили отменить в Кисловодске

Салют решили отменить на День Кисловодска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кисловодске на День города, который отметят сегодня, 9 сентября, власти решили отказаться от праздничных салютов. Праздничная программа, заявили в администрации курорта, пропитана патриотизмом: гости вспомнят историю города и проведут акции поддержки бойцов СВО. Программа начнется утром, а в вечернее время вместе с концертами будет коллективное исполнение песни.

— В 10:00 мы начнем нашу программу, посвященную 220-му юбилею Кисловодска. В 18:00 проведем концерт в поддержку наших военных с участием ансамбля Росгвардии. И вместо фейерверка по традиции второй год подряд со всеми гостями праздника исполним песню «Вперед Россия», – говорит мэр курорта Евгений Моисеев.

Кисловодске не стал первым городом, отказавшимся от салютов. На день Ставропольского края, Ставрополя, а также Железноводска. К этому списку присоединяются и другие города региона. Вместо праздничных фейерверков и пышных гуляний праздники будут проходить более аскетично.