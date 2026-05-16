НовостиПроисшествия16 мая 2026 12:16

Пожар на заправке в Пятигорске локализовали на площади 1000 квадратных метров

Специалисты продолжают работу
Данил ЮРКОВ
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Пятигорске пожарные локализовали возгорание на АЗС на площади 1000 квадратных метров. Специалисты все еще продолжают работу и проливают тлеющие конструкции. Тем временем сотрудники администрации курорта ходят по домам поблизости взрыва.

«Администрация Пятигорска проводит обход в расположенном неподалеку от заправки многоквартирном доме. Конструкции не пострадали, но в нескольких квартирах выбиты стекла. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления», – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Тем временем количество пострадавших от взрыва увеличилось до шести человек. Один в тяжелом состоянии. Следователи расследуют уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.