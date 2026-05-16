Бастрыкину доложат о расследовании взрыва на АЗС в Пятигорске

Фото: социальные сети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

После взрыва газовоза на заправке в Пятигорске глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад. Сейчас следователи расследуют уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадало шесть человек, также повреждения получили близстоящие магазины, производственные здания и остекление 17 квартир.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Перепелицыну А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Напомним, ЧП произошло днем 16 мая. Взрыв прогремел на улице Ермолова, проезд по которой закрыли до конца следственных действий. Также на месте начался пожар на площади 1000 квадратных метров. Пожарные полдня боролись с возгоранием.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru