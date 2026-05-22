Прокуратура начала проверку взрыва газового баллона на АЗС в Невинномысске

Фото: МЧС Ставропольского края

В Невинномысске прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона на АЗС в районе улицы Владимира Жоги. ЧП произошло днем 21 мая. Причиной назвали разгерметизацию газового оборудования в пассажирской маршрутке. Люди не пострадали – повреждения получили несколько машин.

«Прокуратура города Невинномысска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Ранее мощный взрыв прогремел на АЗС в Пятигорске. В результате ЧП пострадали шесть человек, один из которых позже скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело, а директора, который оказался бывшим депутатом гордумы Кисловодска, отправили в СИЗО.

