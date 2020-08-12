«Малыш с телом бодибилдера»: мальчик из Чечни установил невероятный мировой рекорд

Это уже второй мировой рекорд Арби Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Чечне новый мировой рекорд от маленького силача. В этот раз 11-летний Арби Якубов из Герзель-аула отжался на брусьях 551 раз! И всего за один подход!

- Спортивное достижение Арби было официально зарегистрировано главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко в Грозном, - рассказали «КП-Северный Кавказ» представители Книги рекордов России.

Маленький Арби с новым дипломом. Фото: Книга Рекордов России

Это уже второй мировой рекорд Арби. В 10 лет мальчик сделал 4874 (!) отжиманий от пола, ошарашив комиссию и опередив с этим результатов всех сверстников планеты.

Первое награждение тоже состоялось в Грозном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даже знаменитого земляка — 6-летнего Рахима Куриева, известного как «Чеченский Шварцнеггер». В прошлом году Рахим установил два мировых рекорда «наибольшее количество отжиманий от пола за один подход» с результатом 4618 повторений и «наибольшее количество отжиманий за 2 часа» с результатом 4183.

В свою очередь, перебив рекорд 6-летнего Ибрагима Льянова из Ингушетии, перебившего ранее самый первый рекорд Рахима. Да, это была серьезная борьба за лидерство.

6-летний Ибрагим Льянов с тренером

Возвращаясь к Арби, отметим, что спортом мальчик увлечен с 5 лет и в своем юном возрасте занимается в тренажерном зале наравне со взрослыми. Неслучайно в сети Арби назвали «Малыш с телом бодибилдера».

Кстати, главный редактор Книги рекордов Станислав Коненко, вписавший достижения одаренных детей, видит в их успехе в том числе заслугу главы Чеченской республики. С его слов, столько достижений зарегистрировали именно в Грозном, «благодаря поставленной Рамзаном Кадыровым задаче по выявлению талантливой молодежи».

КСТАТИ!

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