Истерзанная тетей-садисткой Аиша Ажигова пошла в первый класс

Аиша Ажигова. Фото: anna_jurevna

Героиня трагической истории в Ингушетии - 7-летняя Аиша Ажигова - наконец-то пошла в первый класс. Девочка будет учиться в специализированном республиканском центре. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в социальных сетях.

Аиша Ажигова. Фото: anna_jurevna Фото: СОЦСЕТИ

- Узнаете на фото, кто эта красавица? Это наша Аиша! Ее просто не узнать! Она уже пошла первый раз в первый класс. Я очень рада, что наконец-то у нее началась обычная детская жизнь, - написала Кузнецова. - Сколько же горя было, когда ее, избитую родственниками, привезли ночью из Ингушетии к Леониду Михайловичу Рошалю в клинику!

Напомним, об Аише Ажиговой заговорили в июле 2019 года. 36-летняя Макка Ганиева привела свою племянницу в больницу. На теле ребенка врачи обнаружили многочисленные раны, в том числе - ожоги, укусы, порезы и ссадины. По словам тети, девочка упала в выгребную яму, но следователи думают по-другому. Они установили, что над ребенком систематически измывались родственники по отцовской линии. Кроме того, по требованию папы Аишу изолировали от матери.

Увидела Лидия Ажигова дочку только в больнице. После срочной операции в Ингушетии ребенка перевезли в Москву. Уже в клинике Рошаля ей пытались спасти правую руку, но безуспешно - ее ампутировали до предплечья. Сейчас Аиша живет с мамой в Магасе.

Первая встреча Лидии и Аиши Фото: СОЦСЕТИ

- С девочкой по-прежнему занимаются психологи, решается вопрос по дальнейшему протезированию ручки. Есть еще ряд вопросов, но это все решаемо. Хочется, чтобы все плохое, что было в ее жизни, теперь было позади, - пишет Кузнецова.

В августе дело об издевательствах над малышкой передали в суд. На скамье подсудимых были Ганиева и ее муж, бывший полицейский. Приговор еще не зачитан, слушание перевели в закрытый режим. Но мама Аиши уже вынесла свой приговор мучителям.

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили, - заявила Лидия корреспонденту "КП - Северный Кавказ". - Вот что бы вы мне посоветовали? Вот если бы вашего ребенка истязали, что бы вы хотели? Я ей только такого желаю. Не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю.

ПО ТЕМЕ

Мать избитой ингушской девочки рассказала, за что тетя мстила Аише

Когда женщина увидела повреждения на теле дочки, то упала в обморок (подробности)