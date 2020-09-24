Нурмагомедовы не смогут приехать на следующий бой Хабиба в Абу-Даби

Хабиб Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родственники Хабиба Нурмагомедова не поедут на его следующий бой против американца Джастина Гэтжи в Абу-Даби. Близкие отказываются от поездки из соображений безопасности. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Вероятнее всего на решение родственников повлияла смерть главы семьи Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, мужчина скончался в возрасте 57 лет от инсульта. До этого он почти три месяца боролся с коронавирусом и вытекающими заболеваниями. Первый тренер чемпиона UFC в легком весе долго не признавал болезнь и продолжал заниматься физкультурой. Упражнения он не бросал даже в палате. Однако вскоре его пришлось экстренно везти в 52-ю московскую больницу. За здоровьем Абдулманапа следили лучшие доктора города и вся страна. Даже президент России Владимир Путин поддержал Хабиба в трудный момент.

Смерть мужчины стала шоком для всей спортивной общественности. Соболезнования выразил даже злостный противник Нурмагомедова-младшего - Конор Макгрегор. Хоронили Абдулманапа по просьбе родни без гостей. На погребении был глава Чечни Рамзан Кадыров - он же первым сообщил о смерти тренера.

Хабиб Нурмагомедов проведет первый бой после годовой паузы. Это его вторая защита титула. Поединок состоится в Абу-Даби 24 октября в рамках турнира UFC-255.

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