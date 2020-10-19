«Бить и насиловать не собирался»: подозреваемый раскрыл мотив убийства 8-летней Калимат Омаровой

Преступник не хотел убивать Калимат Омарову, но слишком испугался общественного резонанса Фото: СОЦСЕТИ

Убийца Калимат Омаровой, задержанный вечером в воскресенье, написал чистосердечное признание. 36-летний мужчина раскрыл мотив похищения — оказалось, что изначально он вовсе не собирался бить и насиловать девочку. Эксклюзивные подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил глава пресс-службы следственного управления СКР по Республике Дагестан Расул Алиев.

Убийцу 8-летней школьницы искали больше двух лет. Для следователей найти преступника было делом чести. Тем более, что они знали правду, которую долго скрывали от общественности — перед убийством беззащитного ребенка ещё и изнасиловали. Помогли современные технологии: несмотря на то, что тело больше недели пролежало в сточном коллекторе, на Калимат нашли биологический след убийцы. Он же и подтвердил изнасилование.

— Его нашли с помощью ДНК-экспертизы. Было проведено множество тестов, сначала среди криминальных элементов, связанных с педофилией. Круг медленно расширялся. В итоге убийцу удалось обнаружить, — заявили в СК.

Что побудило преступника изнасиловать 8-летнюю школьницу остается загадкой Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье была проведена операция по задержанию подозреваемого. Вклад в его поимку сделала ФСБ, федеральный и региональный уголовный розыск МВД, Следственный комитет. 36-летнего жителя села Леваши, чья личность не раскрывается. Подозреваемого доставили к следователям.

— В ходе допроса он написал чистосердечное признание в убийстве Калимат Омаровой, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СКР. — Стал известен и мотив преступления. Изначально он собирался похитить девочку ради финансовой выгоды.

Напомним, что Калимат Омарова была похищена 29 июля 2018 года. Девочка вышла в ближайший магазин за хлебом, однако по пути её поджидал человек. Он прекрасно знал, кого похищает. Понимал, что семья Омаровых не богата, однако знал о том, что их родственники достаточно обеспечены и занимают существенные должности, в частности в Ставропольском крае. Поэтому надеялся получить существенный выкуп.

Преступник не хотел убивать Калимат Омарову, но слишком испугался общественного резонанса Фото: СОЦСЕТИ

Плану похитителя помешал широчайший общественный резонанс. Спустя сутки девочку искала добрая половина Дагестана. Тысячи волонтеров прочесывали родной город Каспийск, брошенные стройки, поля и лесополосы. В Дагестан съехались добровольцы из Москвы, помочь в поисках пытался сам Рамзан Кадыров. Но безуспешно.

Отметим, что родители сразу заявили, что девочку могли похитить ради денег. Публично, через «КП - Северный Кавказ», другие СМИ и соцсети отец Калимат обращался к преступнику, предлагая любую сумму за возвращение дочери. Но страх оказался сильнее.

— Преступник был в панике, испугался мести и расплаты за похищение. И решил замести следы, убить девочку и избавиться от тела. Что побудило его изнасиловать девочку, объяснить невозможно. Это выяснят следователи. Психологические причины, состояние аффекта — все покажет экспертиза. В результате произошло то, что произошло, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

Калимат Омарова была убита ударом тупого предмета по голове. Тело девочки преступник решил сбросить в коллектор. При чем находился он в 300 метрах от дома школьницы.

Останки нашли лишь 9 сентября 2018 года. Вода и время настолько изменили несчастную, что опознать Калимат не смогли даже родители. Больше месяца они категорически отрицали, что найденные останки могут принадлежать их дочери. Однако ДНК-экспертиза была неумолима.

— Подозреваемому вменяются преступления по статьям «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», — резюмируют в СУ СКР по Республике Дагестан.

Согласно УК РФ, преступнику может грозить высшая мера наказания — пожизненное заключение.

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