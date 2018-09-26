В Дагестане бой Нурмагомедова и Макгрегора покажут в кинотеатре

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-26T16:22:46+03:00

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В Махачкале все желающие смогут посмотреть бой Хабиба Нурмагомеда с Конором Макгрегором в одном из городских кинотеатров. Таким образом поддержать дагестанского бойца решили местные власти.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации Махачкалы, показ будет проходить в кинотеатре "Октябрь". Из-за того, что бои UFC начнутся в пять утра, а главный поединок между Хабибом и Конором стартует в семь утра, особого наплыва зрителей не ожидается. Организаторы считают, что большинство болельщиков захотят посмотреть на бой дома.

При этом в кинозал уже приглашены близкие родственники Хабиба Нурмагомедова, а также представители его команды и друзья.

Напомним, бой за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лос-Анджелесе. В октагоне сойдутся нынешний обладатель чемпионского пояса Хабиб Нурмагомедов и дважды-экс-чемпион Конор Макгрегор. Оба спортсмена уверены в своей победе, о чем и заявили на пресс-конференции перед журналистами. В тот вечер не обошлось и без оскорблений, в который больше упражнялся ирландец. Он даже умудрился наехать на отца дагестанского спортсмена.

Впрочем, Абдулманап Нурмагомедов себя в обиду не дает. Он неоднократно говорил, что его сын уничтожит своего соперника в первом раунде.

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