2018-09-26T11:02:25+03:00
Спорт

Стало известно сколько заплатят судьям боя Макгрегора и Нурмагомедова

В UFC определились с составом рефери на главный поединок года
Алена БЕЛЯЕВА
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В UFC определились с составом рефери на главный поединок годаВ UFC определились с составом рефери на главный поединок года
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UFC объявила состав судейской бригады, которая будет работать на поединке дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландского экс-чемпиона лиги Конора Макгрегора. Бой за звание чемпиона пройдет 6 октября в Лас-Вегасе и российскому спортсмену впервые придется защищать свой титул.

Главный рефери боя стал известный судья 47-летний Херб Дин. Как сообщает MMAJunkie, за обслуживание этого поединка он получит 1900 долларов.

Помогать Дину будут два боковых рефери. Судьями назначены Дерек Клири, Сэл Д’Амато и Юничиро Камихо. За вечер они заработают по 1600 долларов каждый.

Напомним, не так давно прошла официальная пресс-конференция Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Во время встречи оба спортсмена обменялись колкостями, но больше усердствовал ирландец, который заявил, что у всех дагестанцев челюсти, как у куриц. Также он обозвал Нурмагомедова трусом и даже оскорбил его отца. Хабиб отвечал не так много, но твердо заметил, что обязательно возьмет свое в октагоне. Конор же твердо решил превратить всю пресс-конференцию в собственную минуту славы.

Для этого Макгрегор пришел на встречу с журналистами и соперником с бутылкой виски и предложил дагестанскому бойцу вместе с ним выпить за встречу. Когда тот отказался, ирландец угостил крепким алкоголем главу UFC, который все же выпил стаканчик.

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